Lady Diana e i piccoli William e Harry: il video di cui tutti parlano

L'indimenticabile Lady Diana ritorna tra i suoi fan con un filmato, in cui gioca nel giardino di Highgrove House, residenza del Principe Carlo, con William e Harry nel lontano 1986. Nel video, diventato virale, si vede la principessa del Galles mentre tiene d’occhio il figlio maggiore un po' irrequieto, intento ad arrampicarsi nel parco della residenza, per poi scendere dallo scivolo. Non contento ecco William spingere sull’altalena il fratellino Harry: "Una mamma normale con dei bimbi normali, mi manca", scrive una delle centinaia di migliaia di persone che in questi giorni hanno visto il filmato su TikTok.

Il momento più divertente al momento di rientrare nell’abitazione. La Principessa prende in braccio Harry, ma William fugge via e va a nascondersi dietro a un’alta siepe, che delimita l’accesso al giardino. Il futuro re sembra proprio non voler uscire allo scoperto. A quel punto, mamma Diana trova il modo per scovarlo, semplicemente dicendo: "va bene, allora il divertimento sarà tutto per Harry". E l'imbronciato William, con un forte "no", sbuca dal verde per correre verso la madre e impedire che il fratellino possa essere l'unico protagonista dei giochi.

Le immagini, riemerse dal passato, sottolineano ancora una volta, se fosse necessario, la classe e lo stile di Lady D, anche nei momenti privati. Per William e Harry, invece, le tute mimetiche sembrano già preludere al loro futuro arruolamento nelle forze armate britanniche. Nel video, il narratore spiega che i giovani principi verranno accuditi dalla loro tata per il resto del pomeriggio, mentre Diana si prepara per un viaggio in elicottero su Highgrove.

