Kate Middleton ci regala le foto più belle di Baby Louis

Uno scatto pieno d'amore quello postato sui social da mamma Kate e papà William che ritrae il terzogenito Louis in tutto il suo splendore. Il suo quarto compleanno, festeggiato qualche giorno fa, ha ottenuto una pioggia di like. Il sorriso di Baby Louis ha conquistato tutti. Immortalato a piedi nudi e con aria sbarazzina, Louis è nato nel 2018, dopo George, che di anni ne ha 8, e dopo Charlotte, che ha spento sei candeline.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Il piccolo di casa è da sempre il meno esposto della bella famigliola reale. La sovraesposizione mediatica non è mai piaciuta ai Duchi di Cambridge. Louis non ha partecipato all’ultima uscita pubblica di famiglia, la messa nel giorno di Pasqua, e nemmeno a quella a Westminster Abbey per l’anniversario della morte del Principe Filippo di Edimburgo. Il Principino, che frequenta l'asilo, per la precisione la Willcocks Nursery School di Londra, ricorda molto il padre alla sua stessa età. Stesso sguardo, stesso piglio e stesso look del Principe William. Dicono sia anche molto esuberante e scatenato.

Kate racconta: "Louis è un kamikaze, riferendosi ai suoi primi approcci con il rugby. Ci stiamo preoccupando per quando sarà grande, sarà al centro di tutto". Come tutti i bambini ama giocare e ha una passione sfrenata per i trattori. E lui, che a differenza del fratello George non avrà un trono nel suo futuro, potrà di sicuro aspirare ad una vita più normale, più libera.

(Foto Getty Images)