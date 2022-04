I Queen e la Regina Elisabetta: sorprese in arrivo

Un giorno qualcuno dovrà studiare la capacità di adattamento e sopravvivenza (e che adattamento e sopravvivenza!) messa in campo dai Queen dopo l’evento che avrebbe dovuto spazzarli via, ovvero la scomparsa del loro cantante e leader. E non uno qualsiasi, ma uno che rubava letteralmente la scena con la sua sola presenza.

Certo, da allora (Freddie Mercury è morto nel 1991, 31 anni fa) i Queen hanno pubblicato una serie infinita di Greatest Hit e live un po’ tutti uguali, ma hanno saputo gestire in maniera impeccabile e assolutamente remunerativa un effetto nostalgia che non sembra avere fine.

E poi non mancano mai i grandi eventi. Il prossimo sarà con ogni probabilità il Giubileo della Regina Elisabetta: tra il 2 il 5 del prossimo mese di giugno il Regno Unito festeggerà i suoi 70 anni di regno e in programma c’è pure un concerto che si terrà il 4 a Buckingham Palace, dove una grande orchestra dovrebbe accompagnare una serie di grandi artisti davanti a un pubblico di circa diecimila persone.

Quali? Al momento l’unico confermato è George Ezra, ma in questi giorni dovrebbero essere annunciati altri nomi, e tra questi dovrebbero esserci anche i Queen. A farlo sapere è stato il chitarrista Brian May durante una intervista rilasciata a BBC Radio 2: "Non sono sicuro di poterlo dire – ha detto – ma credo che potrebbe succedere qualcosa”.

May non ha voluto (o potuto) aggiungere altro, ma a questo punto non rimane che aspettare, il 4 giugno alla fine è davvero vicino!

(Foto Getty Images)