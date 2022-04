Regina Elisabetta: le sue frasi più celebri

La regina Elisabetta II è nata a Londra il 21 aprile 1926 con il nome di Elizabeth Alexandra Mary. E' salita al trono nel 1952 ed è il quarantesimo monarca dai tempi di Guglielmo il Conquistatore.

Durante i suoi 70 anni di regno, la Regina ha effettuato più di oltre 250 visite ufficiali all’estero in 129 paesi diversi e conferito oltre 387.700 onorificenze e riconoscimenti. E ha anche pronunciato numerosi discorsi e farsi celebri. Eccone alcune.

Come tutte le migliori famiglie, abbiamo la nostra quota di eccentricità, di giovani impetuosi e capricciosi e di disaccordi familiari.

In Europa la tradizione anglosassone sta alla tradizione latina come l'olio sta all'aceto. Ci vogliono entrambi per fare la salsa, altrimenti l'insalata è poco condita.

Il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore.

I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità.

Io ho imparato come impara una scimmia - guardando i propri genitori.

Quando la vita sembra difficile, i coraggiosi non mollano e non accettano la sconfitta; invece, sono tanto più determinati a lottare per un futuro migliore.

Non prendiamoci troppo sul serio. Nessuno di noi ha il monopolio della saggezza.

Insieme stiamo affrontando l’emergenza, se restiamo uniti e risoluti vinceremo noi.

Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell’autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo Paese. (discorso pronunciato duranye la pandemia di COVID-19)

Infine, una farse davvero unica del marito della regina, il Principe Filippo: Mia moglie ha un buon posto, abbastanza sicuro, ma così noioso.

(Foto Getty Images)