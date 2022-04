La Regina Elisabetta fa un bellissimo regalo a sorpresa a Meghan

La visita a sorpresa di Harry e Meghan alla Regina Elisabetta è stato un vero e proprio regalo per la sovrana che il 21 aprile compie 96 anni, ma anche un "ramoscello d'ulivo" offerto dai Duchi del Sussex, a due anni dal loro strappo dalla famiglia reale con tanto di trasferimento negli Usa e a pochi giorni dell'occasione mancata della messa per il primo anniversario della morte del Principe Filippo, nell'Abbazia di Westminster. La tappa, a sorpresa, nel castello di Windsor, è stata decisa prima che la coppia raggiungesse l'Aja, per l'apertura degli Invictus Games, l'evento sportivo fondato da Harry per i veterani militari disabili.

Una riunione di famiglia, che non avveniva da tempo e soprattutto successiva agli scontri fra i Windsor, anche a colpi di interviste, dichiarazioni e libri. Nonostante ciò, la Regina Elisabetta non ha chiuso alcuna porta al nipote e all’ex attrice americana. Al contrario, ha concesso loro quanto più poteva concedere, vale a dire di salire, il prossimo giugno, sul balcone di Buckingham Palace insieme al resto della famiglia in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino.

A raccontarlo, senza svelare le fonti, è stato il Telegraph. Il Principe, nonostante la rinuncia a partecipare alla messa per Filippo, si era ripromesso di andare a trovare la nonna "appena possibile". E così, è stato. Non è noto se Harry e Meghan abbiano portato i figli Archie, di due anni e Lilibet, di 11 mesi, che la Sovrana non ha mai incontrato.

Se la coppia deciderà di tornare a Londra il prossimo giugno, non ricoprirà però alcun incarico ufficiale. In quanto non-working royal, i due non potranno prendere parte al Trooping the Colour, né svolgere un ruolo centrale nei vari eventi in calendario in quei quattro giorni di festa previsti per rendere omaggio a Sua Maestà.

Il ritorno dei Sussex potrebbe coincidere con una delle ultime apparizioni della Regina Elisabetta in pubblico. La sovrana, provata dal Covid, è stata infatti costretta a rinunciare a tutta una serie di eventi ufficiali, tra cui la Messa di Pasqua. C'è poi un altro nodo da risolvere, quello della scorta: chissà se Harry cambierà idea, rimangiandosi ciò che disse in passato, quando, sostenne che lui e la sua famiglia non sarebbero stati al sicuro nel Regno Unito, a seguito della decisione del governo di non fornire loro un’adeguata protezione da parte della polizia.

(Foto Getty Images)