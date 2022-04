Il Principe Filippo ci lasciava un anno fa

Il 9 aprile 2021 Elisabetta II salutava il suo compagno di una vita: il principe Filippo moriva 2 mesi e 1 giorno prima di compiere 100 anni, dopo aver festeggiato 73 anni di matrimonio.

Il 29 marzo 2022 con una situazione pandemica più gestibile, i reali britannici hanno voluto una messa di suffragio a Westminster.

Nato a Corfù, Philip Mountbatten conobbe la futura sovrana nel 1939: erano cugini di terzo grado e trisnipoti della regina Vittoria. Filippo si convertì dal cristianesimo ortodosso all’anglicanesimo. Le nozze, il 20 novembre 1947: Carlo nacque l’anno dopo, Anna nel 1950, Andrea nel 1960, Edoardo nel 1964.

La morte arrivò in un momento delicato, nel secondo anno di coronavirus. Indimenticabile l’immagine della sovrana, seduta in chiesa da sola. La partenza del corteo avvenne dal quadrilatero del castello di Windsor. Alle esequie poterono partecipare solo 30 persone: rispetto alle 800 previste. Per questo, il rito arrivato un anno dopo ha avuto un effetto riparatore.