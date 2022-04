Victoria Federica De Marichalar: se la nipote di Re Juan Carlos diventa una royal influencer

Essere nobile, ma quinta in linea di successione a un trono può avere più di un vantaggio: uno su tutti, la maggiore libertà rispetto ai protocolli reali. E’ il caso di Victoria Federica de Marichalar, secondogenita dell’Infanta Elena e di Jaime de Marichalar. Quindi, suo zio è il re di Spagna Felipe e i nonni sono i sovrani emeriti Juan Carlos e Sofia di Grecia.

La ragazza, nata a Madrid il 9 settembre del 2000, da quando il 29 ottobre 2021 ha reso pubblico il suo profilo di Instagram in occasione di un red carpet, è diventata una royal influencer e già si vede brillare nel mondo della moda.

Del resto, Vic, come la chiamano gli amici, è figlia d’arte: il padre Jaime de Marichalar nella moda ci lavora. Molto amico di Bernard Arnault, è advisor per il gruppo LVHM, nonché direttore di Fendi Retail Spain e siede nel consiglio di amministrazione di Loewe. Non solo: dal 2016 è socio di Federico Zanolla e Goyo Fernández per BCorner, una sartoria su misura maschile di alta qualità.

Tra i regali celebri fatti alla figlia si annoverano un bel paio di Manolo Blahnik (per il diciottesimo compleanno) e una vecchia Chanel 2.55, la borsa appartenuta a Concepción Sáenz de Tejada, la madre di Jaime de Marichalar.

«Le ho dato quella borsa perché era un regalo che avevo fatto a mia madre e ho pensato che fosse bello che mia figlia avesse la borsa di sua nonna» ha detto de Marichalar al Vanity Fair spagnolo «vedo Victoria Federica identica a mia madre: ha lo stesso portamento, la sua eleganza, il suo collo e i suoi gesti che sono quelli di una brava persona. Secondo me non c'è niente di più elegante che essere una brava persona e Victoria è molto elegante».

A luglio 2021 Victoria Federica ha assistito per la prima volta alla sfilata Dior Haute Couture con un outfit creato da Maria Grazia Chiuri ed è stata una sorta di epifania, seguita da passerelle, paparazzi e migliaia di follower. Insomma, potrebbe essere lei la prossima fashion icon della famiglia reale spagnola.

In Italia è ancora poco nota, ma Vic in Spagna si è già conquistata l’etichetta di “principessa ribelle”: fuma in pubblico, mangia “junk food”, veste sexy e… studia Marketing e Comunicazione in un'università americana con sede a Madrid.