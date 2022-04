Harry, Meghan e la nuova polemica

Harry e Meghan, grandi assenti alla commemorazione del Principe Filippo a Westminster Abbey, parteciperanno invece come ospiti d’onore alle nozze di Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria, che sposerà Nicola Peltz.

Criticati per essere stati gli unici reali a non aver partecipato alla messa celebrata in onore del nonno scomparso quasi un anno fa, i Duchi del Sussex avrebbero invece accettato con entusiasmo l’invito al matrimonio dell’anno in Florida.

Vero che spostarsi dalla California alla Florida è altra cosa che attraversare l’Oceano, ma secondo fonti ben informate la Regina Elisabetta sarebbe profondamente dispiaciuta di non aver visto nipote e bisnipoti all’evento dedicato al defunto marito.

Che poi, a dirla tutta, Harry l’oceano l’attraverserà nelle prossime settimane per andare in Olanda per la prossima edizione degli Invictus Games, i giochi per ex militari disabili da lui fondati. La sovrana lo ha invitato a Londra, con moglie e pargoli, Archie e Lilibet. Bisnonna Elizabeth, poi, non ha ancora incontrato di persona la piccolina.

Tornando al matrimonio dell’anno: sarà celebrato nella meravigliosa villa sul mare della sposa a Palm Beach sabato 9 aprile… un anno esatto dalla dipartita del Principe Filippo.

