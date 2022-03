Harry sempre più solo. Si dice a causa di un ambizioso piano di Meghan

Il principe Harry sarebbe sempre più solo, lontano dalla sua famiglia d’origine, ma anche dai suoi amici più cari. La colpa viene attribuita alla moglie, Meghan Markle: sarebbe, lei, secondo fonti ben informate, ad avere fatto tabula rasa nell'entourage del Duca del Sussex, per lasciare spazio solo a persone famose e potenti in grado di rafforzare la loro immagine, come Oprah Winfrey, Michelle Obama e Amal Alamuddin. Amicizie importanti che potrebbero tornare utili, soprattutto per inseguire quello che a detta del gossip, sarebbe il vero sogno della coppia: la presidenza degli Stati Uniti.

E così, via a tutti gli amici di sempre. Fa scalpore il caso di Tom Inskip, detto Skippy, compagno di classe di Harry a Eton e migliore confidente del principe all’epoca dell’università. Nella biografia "Finding Freedom", pubblicata nell’estate del 2020, si racconta che Tom e la moglie vennero invitati alla cerimonia di nozze della coppia reale, nel 2018, ma non alla festa che seguì la sera, a Frogmore House. Un gesto incomprensibile, considerando che Harry e Tom negli anni precedenti avevano condiviso davvero molto, marachelle comprese. Erano insieme anche quando uscirono le foto del principe nudo a Las Vegas per una partita di poker, in una stanza d'hotel piena di fanciulle in abiti succinti. L'incanto si spezzò quando Tom, ai tempi del fidanzamento con Markle, consigliò all'amico di essere cauto, di usare piedi di piombo nella relazione con l’attrice, all’apparenza troppo distante dagli usi e costumi della monarchia britannica. Un monito evidentemente non gradito, perché Harry innalzò un muro tra loro e solo da qualche anno ci sarebbe stata una sorta di "riconciliazione", ma senza quella frequentazione degli anni passati.

Quello di Skippy, però, non è l'unico caso. Tra gli amici allontanati c'è anche Usain Bolt. L’atleta giamaicano ha raccontato di non aver avuto più contatti con il Principe Harry da quando Meghan è entrata nella sua vita: "non ci parliamo da un bel po’. Ha cambiato vita rapidamente. Si è lasciato il passato alle spalle", ha detto il velocista lo scorso dicembre, in un'intervista al The Sun, senza nascondere la sua nostalgia: "mi piacerebbe comunque restare in contatto". E pensare che i due erano così amici, che, nel 2017 Bolt si offrì pubblicamente di organizzare l’addio al celibato al Principe: "sto penando a tre notti di festa", dichiarò all’epoca, "una a Kingston, una a Las Vegas e una a Londra. So che è una richiesta notevole, ma sono le sue ultime notti di libertà. Chiamerò io stesso Meghan e mi assumerò la responsabilità di riportarlo a casa sano e salvo". Poi, silenzio. D'altronde, come lo giustificò lo sprinter: "da quando Harry si è sposato sono cambiate radicalmente le sue priorità. Il che non rappresenta una stranezza, anzi. Ma ciò che colpisce è la bolla che ha formato con la moglie e i due figli, Archie e Lilibet". La spiegazione era arrivata dal truccatore della Duchessa, Daniel Martin: "sono come un quartetto, hanno trovato uno splendido ritmo. Sono davvero felici così".

Nella lista degli esclusi anche Jack Whitehall. Di recente, il celebre comico ha raccontato sulle pagine del Daily Mail di essere stato bannato da Harry e Meghan, già da diversi anni. Eppure lui e il secondogenito di Lady Diana erano molto amici. Tuttavia, inspiegabilmente, il conduttore non venne invitato al matrimonio dei due. "Anzi, a dir la verità" , ha rivelato Jack, "è da allora che i Sussex hanno smesso proprio di cercarmi".

Insomma, un repulisti deciso scientificamente da Meghan Markle, per i suoi scopi. Andare oltre la presidenza del marito Harry negli Stati Uniti. Secondo le riviste di gossip, sarebbe proprio lei a puntare nel 2024, alla poltrona della Casa Bianca. Per questo, ha voluto trasferirsi negli Usa, per dedicarsi alla politica, in prima persona e fare di Harry il suo "first man". Per ora, solo ipotesi.

(Foto Getty Images)