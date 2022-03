La primavera esplode anche nei colori degli abiti di Kate Middleton

Kate Middleton è sempre tra le Royal più eleganti. Anche in occasione del suo recente tour in Belize e Giamaica, con il Principe William, ha suscitato ammirazione per la sua grazia e la sua eleganza.

L'immagine che la Duchessa di Cambridge ha dato di sé è stata in piena sintonia con la primavera appena arrivata. Colori freschi, vibranti, con tutte le sfumature delle fioriture di stagione.

Abbiamo così visto Kate risplendere in un acceso rosa ciclamino. Passare poi al verde più tenero e luminoso e non dimenticare l'allegria del giallo più solare. La Duchessa è stata impeccabile anche in tailleur pantaloni bianco e arancio. Una vera sinfonia di colori gioiosi. In onore delle cromie che ha indossato, ecco anche alcuni suggerimenti musicali

Yellow - Coldplay

Pink Cashmere- Prince

Green Grow The Rushes- R.E.M.

