Harry, Meghan e quella grande sorpresa in arrivo per gli Oscar

La notizia è tutt'altro che ufficiale, ma circola già da qualche settimana e ora le indiscrezioni si fanno sempre più forti: sembra che il Principe Harry e la moglie Meghan Markle saranno davvero presenti alla cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2022. Il dettaglio in più è che la coppia meno amata dalla casa regnante briannica probabilmente non si limiterà a rimanere seduta in platea, ma avrà anzi un ruolo di rilievo nel corso della serata.

Inizialmente si era vociferata di un loro ruolo nell'assegnare il premio di miglior attrice protagonista, ma di mezzo ci si è messa... Lady Diana. Tra le candidate a quel riconoscimento c'è infatti Kristen Stewart che in "Spencer" interpreta proprio la madre di Harry. Quest'ultimo però sembra non sia stato favorevolmente colpito dalla narrazione proposta e - lato Academy - una eventuale premiazione da parte di Harry a quel film sarebbe sembrata sconveniente, diciamo così.

Così pare che i due possano essere dirottati all'annuncio del premio più importante della serata, quello di miglior film e, in occasione di quel momento, Harry e Meghan vorrebbero fare anche un breve discorso di sostegno alla popolazione ucraina, provata dalle violenze seguite all'invasione russa. Vi ricordiamo però che siamo ancora nel campo delle ipotesi e che di ufficiale non c'è nulla, almeno per il momento.

La serata degli Oscar è in programma la sera del 27 marzo (per noi italiani le prime luci dell'alba del 28) al Dolby Theatre di Los Angeles.

