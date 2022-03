La sofferenza della Regina Elisabetta per i divorzi dei figli

Il biografo reale Robert Hardman rivela il dolore provato dalla Regina Elisabetta II quando i suoi figli, il principe Carlo, il principe Andrea e la principessa Anna hanno divorziato rispettivamente da Lady Diana, Sarah Ferguson e Mark Phillips.

Di anni ne sono passati molti ma solo oggi scopriamo quanto la sovrana, come ogni madre, abbia sofferto per qui fallimenti amorosi di tre dei suoi quattro figli. Quando le separazioni furono rese pubbliche la sovrana non si espresse, da grande maestra di diplomazia. Nessun comunicato, nemmeno ufficiale. Solo silenzio e rispetto per quei matrimoni finiti.

Ora nella biografia "Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II" l'autore racconta: "Esteriormente stoica, come sempre, la regina trovava i colloqui sul divorzio dei suoi figli profondamente sconvolgenti. Ogni tanto, si intravedeva la sua disperazione. La angosciava molto più di quanto lasciasse intendere".

Hardman che è stato membro dello staff dei Windsor nel suo libro riporta anche un colloquio avuto su questo tema con Elisabetta II. Così scrive: "Ho detto Signora, sembra che stia succedendo ovunque. Questa è una pratica quasi comune ormai". La risposta della Regina è stata disarmante: " Tre su quattro?!?".

Parole che rispecchiano quanto dispiacere, rammarico, delusione abbia provato Queen Elizabeth II.