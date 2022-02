La Principessa Charlene fa un ritorno a sorpresa!

L’ultima volta che rilasciò una dichiarazione era il 31 dicembre. Poi, il silenzio. Ora la Principessa Charlene di Monaco ha sorpreso tutti. Tramite ‘Le Parisien’, ha fatto il grande annuncio: a breve, tornerà sulla scena. Assente da mesi -e senza dare sue notizie, se non tramite il consorte- la Principessa ha scelto di uscire allo scoperto.

Ha raccontato il prossimo progetto che la vedrà protagonista. Secondo il quotidiano, Charlene di Monaco diventerà l’eroina di un manga. Il fumetto, intitolato "Blitz" e scritto da Cédric Biscay avrà come tema il gioco degli scacchi. La Principessa Charlene comparirà in quattro pagine del volume. La si vedrà mentre va al casinò di Monte Carlo per tenere una conferenza. Una volta a destinazione, la Principessa Charlene incontrerà due bambini che le diranno quanto siano impazienti di partecipare al torneo di scacchi nel Principato. Dalla clinica in cui è ricoverata in Svizzera, la Principessa Charlene è intervenuta commentando la sua trasformazione: “L’idea dell’avventura di Blitz mi ha subito attratto, ringrazio Biscay per l’invito nell’universo dei manga».

(Foto Getty Images)