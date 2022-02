E' di Giorgio Armani l'abito dell'anno!

Secondo Ibrahim Kamara e Gareth Wrighton della rivista Dazed, i due esperti chiamati dal Fashion Museum di Bath, l’abito di Giorgio Armani indossato da Meghan Markle per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey è il Dress of the Year 2021.

Il 28 febbraio 2021 usciva un video anticipazione dell’evento che avrebbe scosso la monarchia britannica, il successivo 7 marzo. Quando ancora non c’erano dichiarazioni di cui discutere, la creazione di georgette di seta bianco e nero della Cruise Collection primavera-estate 2022 di Giorgio Armani era l’unico fatto di cui parlare.

La Duchessa era incinta della piccola Lili. L’abito non nasceva pre-maman, ma la sua silhouette morbida, insieme alla cintura che stringeva i fianchi, ponevano l’attenzione sulla gravidanza annunciata il giorno di San Valentino via Instagram. Ma il modello era solo la superficie, ciò che contava era il disegno sulla spalla. Quel fior di loto che simboleggiava rinascita, autorigenerazione e illuminazione.

La celeberrima intervista di due ore vista da circa 60 milioni di spettatori di tutto il mondo, andata in onda in quasi 70 Paesi, è per i promotori dell’iniziativa «uno dei momenti più importanti della cultura pop del 2021». «L’abito di Meghan firmato Armani, indossato per mostrare una gravidanza, ha incorniciato la duchessa di nero contro il generoso paesaggio del giardino hollywoodiano» hanno spiegato Kamara e Wrighton, rispettivamente editor-in-chief e direttore artistico della rivista di culto britannica «questo look ora, attraverso la pura associazione con un momento televisivo virale, è saldamente radicato nel nostro immaginario». La creazione Armani, ancora disponibile sul sito a 4.700 dollari, sarà l’ultimo tassello della mostra A History of Fashion in 100 Objects. A donarla alla prestigiosa istituzione è stata la maison stessa.

