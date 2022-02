Famiglia Reale: la coppia più sexy è davvero una sorpresa

La coppia più sexy nella Royal Family? A sorpresa non sono William e Kate, ma la figlia della Principessa Anna, la cavallerizza olimpionica Zara, e il marito Mike Tindall.

A decretarlo senza dubbi è stato il quotidiano britannico Express. Sposati dal 2003 e genitori di tre figli, appaiono sempre più complici e innamorati. Un recente viaggio a Roma li ha immortalati come due fidanzatini, occhi negli occhi mente si concedono una pausa pranzo romana. Di loro colpisce la spontaneità dei gesti.

Judi James, esperta di linguaggio del corpo, rivela come Zara e Mike battano tutte le altre coppie reali. Anche sua Maestà la Regina Elisabetta, al fianco per oltre sette decadi a Filippo, scomparso un anno fa. I Reali d’Inghilterra hanno tutti modi diversi per rivelare le proprie tendenze romantiche, come accade ai comuni mortali. Alcuni accennano a degli sguardi, seppure timidi, altri si concedono qualche carezza. Ma non troppo. Mentre il comportamento di Zara e del marito non tiene conto del protocollo dei Windsor.

Non capita spesso di vedere una Royal che dal finestrino di un’auto si china a baciare appassionatamente il marito. Lei invece lo ha fatto con grande disinvoltura e dolcezza. Sempre secondo l'esperta Judi James, William e Kate, che sono molto amati dai sudditi, si concedono pochi gesti affettuosi in pubblico, il tanto che basta. Mentre Harry e Meghan risultano troppo mielosi, sempre mano nella mano, forse un po' troppo, quasi a voler ricordare a tutti che le distanze dalla vita di corte le hanno prese insieme, senza forzature.

