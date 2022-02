Meghan? Per Camilla è solo un'impertinente

Un' "impertinente": così Camilla di Cornovaglia avrebbe definito Meghan Markle, a detta di Tom Bower. Al magazine Sun il biografo reale ha dichiarato: “Fin da quando la moglie del figliastro è entrata in famiglia, la ‘suocera’ l’ha guardata con sospetto: trovava difficile credere che avrebbe rinunciato a carriera e indipendenza, per mettersi al servizio dei Windsor”.

Ma la Duchessa non lo ha mai detto in pubblico. L’esperto attribuisce a questa ruggine la non reazione dei Sussex: quando Elisabetta II ha riconosciuto la sposa dell’erede al trono come regina consorte, una volta salito al trono Carlo. Mentre William e Kate non hanno fatto mancare un pronto messaggio di rallegramento, dalla California solo l’assordante silenzio di Harry e della moglie: di fatto, la dichiarazione di guerra di Meghan. Quest’ultima, secondo lo stesso articolo, potrebbe addirittura non tornare mai più nel Regno Unito. A riguardo, Bower sentenzia: “Non le interessa cosa pensi di lei il popolo britannico”.

