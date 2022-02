Kate e William: ecco quello che i loro figli non possono assolutamente fare

A corte non si urla, è tassativamente vietato. Pena l’allontanamento. Ai piccoli Principi George, Charlotte e Louis qualche monelleria è concessa, come a tutti i bimbi, ma urlare proprio no. Secondo The Sun a Palazzo il tono è sempre pacato e timpano-friendly, ma se capita che uno dei bambini alzi la voce viene applicata la “punizione del sofà”: mamma Kate o papà William (o una tata) porta garbatamente il piccolo colpevole in un’altra stanza, lo calma e lo invita a spiegare con voce bassa le sue ragioni.

Sempre educati e tranquilli i tre figli dei Duchi di Cambridge sono stati paparazzati anche in atteggiamenti e smorfie meno signorili, che li hanno reso ancora più adorabili agli occhi dei sudditi. Ricordate la linguaccia di Charlotte in direzione dei fotografi o le lacrime di George sgridato per aver calpestato lo strascico dell’abito da sposa di zia Pippa Middleton nel 2017?

Difficile immaginare i Principini come semplici fratellini che litigano e si azzuffano, ma quando capita William e Kate sanno sempre come fare per riportare la calma. Del resto, hanno sempre dimostrato di essere genitori molto presenti, nonostante possano contare sull’aiuto di tante tate. Li accompagnano a scuola, li seguono negli studi e giocano con loro.

(foto Getty Images)