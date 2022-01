Volete dormire a casa della Regina? Ecco quanto spendereste!

C’è una premessa d’obbligo che va fatta: no, non è possibile affittare una qualsivoglia camera a Buckingham Palace o di un altro palazzo appartenente alla Famiglia Reale britannica. Diciamo che è un gioco al quale la compagnia GFC ha dedicato un po’ di tempo, mettendosi a calcolare quanto potrebbero costare alcune stanze in quei palazzi se – e lo ribadiamo: se – venissero messe a disposizione su Airbnb.

Inutile stare qui a parlarne più a lungo, questa è la lista dei desideri, partendo da Buckingham Palace, una location che dispone di 770 stanze…

Allora, se aveste la malsana idea di affittarlo per intero vi costerebbe non meno di 500mila sterline a notte. Più o meno 600mila euro.

E una notte al castello di Windsor? 350mila sterline. Volendo risparmiare un po’ potreste scegliere Sandringham House, dove la Famiglia Reale generalmente va per le vacanze di Natale. Vi basterebbero solo, si fa per dire, 280mila sterline.

Volete rimanere a Londra e passare una notte a Kensington Palace, ovvero la casa dove vivono William e Kate? Sono 53 mila sterline.

Oppure fate un’altra cosa: prendete l’aereo in direzione Los Angeles. Poi a Montecito, dove hanno la villa Harry e Meghan Markle: lì per una stanza ve la cavereste con 3.600 sterline a notte.

(foto Getty Images)