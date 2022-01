Meghan vuole andare agli Oscar, Harry no: ecco perché

L’appuntamento – è noto da tempo – è fissato per la sera del 27 marzo al Dolby Theatre: quella sera a Los Angeles si assegneranno gli Oscar 2022.

Ancora non si conoscono le nomination, ma ad attirare l’attenzione della stampa che segue il mondo della Mecca del cinema sono anche le indiscrezioni sui possibili ospiti.

Tra i super papabili ci sono anche il Principe Harry e Meghan Markle, che da tempo vivono in California dopo aver rotto con la famiglia reale britannica.

I bene informati fanno sapere che l’invito ai due Duchi del Sussex è già stato inviato, ma pare che ancora non sia arrivata una risposta definitiva.

Intendiamoci, i due vorrebbero essere presenti, tanto più che Meghan è un’attrice (nota soprattutto per essere stata una delle protagoniste della serie tv “Suits”), ma la possibile presenza all’evento anche di Kirsten Stewart frena soprattutto Harry. No, nessun gossip circa una relazione tra i due, molto più semplicemente la bionda californiana è infatti la protagonista di “Spencer”, in cui interpreta il ruolo principale di Lady Diana, un film che proprio non è piaciuto al Principe per il modo in cui è stata rappresentata sua madre. Insomma Harry non vuole vedere la Stewart nemmeno con il cannocchiale. O così pare, per il momento. Ma il 27 marzo è lontano…

(Foto Getty Images)