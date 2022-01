Kate Middleton e i segreti dietro i 3 bellissimi ritratti del suo compleanno

Kate Middleton ha festeggiato i suoi 40 anni pubblicando tre bellissime fotografie, che hanno velocemente fatto il giro del mondo. Tre immagini che faranno anche parte della della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariella Milani (@mariella_milani)

Bellissimi scatti, senza dubbio, che nascondono anche messaggi in codice e ribadiscono il futuro da Regina di Kate. Gli abiti indossati sono per esempio di una celebre maison britannica, quella di Alexander McQueen, scelta senza dubbio patriottica. Nelle foto si celano poi omaggi a tre grandi personaggi femminili della Royal Family: la Regina Vittoria, la Regina Elisabetta e la Principessa Diana.

Kate rende omaggio alla Regina Vittoria replicando la sua celebre posa, di profilo e senza espressione, nell'immagine in cui indossa un vaporoso abito bianco. Nella foto a colori l'omaggio è per la Regina Elisabetta: Kate indossa infatti gli orecchini di diamanti della Sovrana, indossati nel 2013 in occasione della cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera (la più alta e prestigiosa onorificenza del Regno). Gli altri orecchini indossati negli scatti sono i pendenti di perle appartenuti alla Principessa Diana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TheRoyalCourier (@theroyalcourier)

La Duchessa di Cambridge si pone così nel solco dei grandi personaggi reali del paese. Futura Regina, e anche moglie devota del futuro Re. I festeggiamenti in grande stile per i suoi 40 anni sono stati posticipati infatti al 21 giugno, quando anche il Principe William compirà la medesima età.

Le tre immagini di Kate sono state realizzate dal fotografo italiano Paolo Roversi, che ha raccontato al Corriere della Sera come ha ritratto la Duchessa: "È stato un bell'incontro. Ma sulle prime la Duchessa era apprensiva", ha rivelato "Ogni giorno è mitragliata dai fotografi, ma non è abituata a posare; conoscendo le mie foto con le modelle era un po’ timorosa nell’affrontare una vera e propria seduta, che ha richiesto poi circa quattro ore di lavoro. Ma una volta cominciato sarebbe stato facilissimo, l’ho rassicurata. E così è stato". Roversi ha aggiunto: "L'ho fatta danzare davanti all'obiettivo". Inoltre, ha spiegato di aver usato "solo luce naturale, poco trucco e niente acconciatura, la volevo contemporanea". Nel racconto di Roversi, scattare le foto è stato " "un momento di pura gioia" e Kate Middleton potrebbe "portare speranza al mondo intero con la sua energia positiva".

(Foto Getty Images)