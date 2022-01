Regina Elisabetta: ecco chi sono le sue amiche più care

Anche le regine hanno le amiche del cuore. E la Regina Elisabetta non fa eccezione, anche se certamente non dobbiamo, nel suo caso, immaginarci situazioni alla Sex And The City.

Ma chi sono le amiche più care, confidenti di Sua Maestà? Due purtroppo sono scomparse da poco. Si tratta di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, che è stata Lady of the Bedchamber e Mistress of the Robes, responsabile dei vestiti e dei gioielli della regina, e di Diana Marion Maxwell Baronessa Farnham, che ha avuto lo stesso ruolo di Lady of the Bedchamber. Quest'ultima era accanto alla regina durante la visita nella repubblica d'Irlanda nel 2011 e per i festeggiamenti del Giubileo di Diamante.

La Sovrana può però contare su altre carissime amiche. La prima è Lady Susan Katharine Hussey, Baronessa Hussey of North Bradley, che è stata madrina del Principe William e ha accompagnato la Regina Elisabetta nel doloroso momento del funerale del Principe Filippo. Altra cara amica è Lady Annabel Whitehead, che era anche stata dama di compagnia della sorella della Regina, Margaret. Della lista fanno parte anche Lady Elizabeth Leeming è cugina della Sovrana, e Susan Rhodes, nuora della carissima cugina di Sua Maestà e sua migliore amica Margaret Rhodes (putroppo scomparsa nel 2016). Non è nobile, non è parente della Regina, ma le è molto intima anche Mabel Anderson, che era stata la tata dei figli della Sovrana. Mabel era la figlia di un poliziotto morto durante gli intensi bombardamenti dell'aviazione tedesca sul Regno Unito ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quando i figli della Regina sono diventati adulti, Mabel è rimasta a corte, perché ormai Elisabetta non riusciva a fare a meno della sua amicizia e della sua compagnia.

La Regina Elisabetta ama intrattenersi con queste sue amiche a pranzo e chiacchierare a lungo con loro. E insieme Sua Maestà e le amiche condividono passioni semplici: le parole crociate, la lettura di racconti polizieschi, la visione di soap opera come "EastEnders" e "Coronation Street" e di serie tv come "Downton Abbey". Come ha rivelato una fonte anonima al magazine People, "Con le persone di cui si fida la sovrana mette da parte la sua aria solenne e si mostra semplice, alla mano e chiacchierona".

