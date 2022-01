La Regina Elisabetta manda un dono e una lettera alla bimba che si veste come lei

Gli Stati Uniti sono impazziti per la Regina Elisabetta. Ma perché? Perché la Sovrana li ha conquistati con un gesto semplice e affettuoso: ha inviato una lettera e un regalo a una bimba dell'Ohio.

Ecco cosa è accaduto. Una bimba di appena un anno, Jalayne Sutherland, per Halloween si è vestita come la Regina Elisabetta. A parte l'età, è davvero identica: stesso cappellino vezzoso con i fiori, stesso cappottino celeste, stessa collana (più o meno) collana di perle, stessa borsetta. E non mancano anche i cani corgi, i preferiti di Sua Maestà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOS (@nos)

La mamma di Jalayne ha pubblicato la foto sui social, scrivendo: "Jalayne adora vestirsi come la regina. Non vuole togliersi il cappellino e non fa che andare in giro con la sua borsetta!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HOLA! USA (@holausa)

La signora Sutherland ha anche spedito la foto della bimba a Buckingham Palace. La Sovrana deve essersi divertita moltissimo a ricevere l'immagine della bambina, perché ha incaricato la sua dama di compagnia Mary Morrison di inviare una lettera alla famiglia Sutherland: "Sua Maestà è stata lieta di ricevere la foto di vostra figlia Jalayne nel suo stupendo abito e vi augura un felice Natale". Non mancava anche un dono: un libro dedicato ai cani corgi: "forse a Jalayne farà piacere riceverlo", terminava l'affettuosa letterina.

No Halloween, Jalayne Sutherland se fantasiou e foi notada pelo palácio de Buckingham.#PortaliG https://t.co/jdiheGt7PY — Portal iG (@iG) January 3, 2022

(Foto Getty Images)