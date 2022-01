Principessa Eugenie, la foto inedita e la curiosità nascosta

La Principessa Eugenie ha festeggiato l'anno da poco concluso pubblicando sulla sua pagina Instagram una serie di foto, che raccontano alcuni momenti del 2021.

Ci sono le gioie, ma non mancano le scomparse, come quella del Principe Filippo, nonno di Eugenie, e di George Brooksbank, suocero della Principessa.

"Arrivederci 2021", ha scritto Eugenie. "Un anno che ci ha benedetti con nostro figlio e ha visto la nostra famiglia crescere con nuovi membri, ma anche un anno che ci ha portato via alcune delle nostre luci più grandi e luminose. Per sempre nei nostri cuori".

Tra le foto pubblicate, anche quella, inedita, del battesimo del piccolo August Philip, primo figlio di Eugenie e del marito James Brooksbank. Il battesimo è stato un evento blindato e privatissimo e ha visto protagonista anche Lucas, terzogenito di Zara (cugina di Eugenie e figlia della Principessa Anna) e Mike Tindall. Ed ecco scattare la curiosità: la foto rivela infatti chi tra i due bebè ha indossato la celebre veste battesimale della famiglia Windsor.

L'abitino è famoso perché, creato per volere della Regina Vittoria in occasione del battesimo, nel 1841, della sua primogenita, Victoria Adelaide Maria Luisa, è stato poi indossato a ogni battesimo della Famiglia Reale. Fino al 2008, quando, a causa dei troppi lavaggi, era diventato impossibile da riproporre. Ne era stata però creata una replica perfetta, utilizzata per la prima volta da James, Visconte Severn, secondogenito del Principe Edoardo e della moglie Sophie.

E dunque, chi tra August e Lucas, ha indossato, in questo doppio battesimo, l'abitino dei Windsor? La foto pubblicata dalla Principessa Eugenie lo svela: è stato il piccolo August. Più in fondo, nell'immagine si vede Lucas, che indossa un semplice abitino bianco. Secondo l'etichetta di corte, l'abitino è toccato ad August in quanto figlio di un'Altezza Reale (la Principessa Eugenie, figlia del Principe Andrea). Zara, figlia della Principessa Anna, ha infatti rinunciato, per sé e per la sua famiglia, ai titoli nobiliari. C'è anche chi è convinto che le Eugenie e Zara si siano accordate prima, anche perché Zara è di idee assai progressiste e potrebbe aver preferito per Lucas una comoda tutina, al posto dell'abito tutto pizzi e merletti della Famiglia Reale.

