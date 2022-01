Kate Middleton e il Principe William: il segreto dietro la bellissima foto di capodanno

Kate Middleton e il Principe William hanno augurato un buon 2022 con un'immagine che ha fatto il gito del mondo. Si trattava di una foto inedita, realizzata il 28 settembre dello scorso anno durante la prima del film "No Time To Die", l’ultima pellicola di James Bond interpretata da Daniel Craig.

Kate indossava un meraviglioso abito tutto d'oro, creazione della stilista Jenny Packham. Un'apparizione memorabile, che aveva incantato i presenti e lo stesso Craig.

L'immagine scelta per augurare buon anno nasconderebbe però alcuni messaggi segreti, secondo gli esperti del linguaggio del corpo. Il principale sarebbe quello del loro amore eterno. Judy James ha dichiarato al magazine The Sun: "Questa foto affettuosa, semplice e sexy scelta dai Cambridge per il messaggio di capodanno è ricca di sottili messaggi in codice che riguardano la loro relazione, il rapporto con il pubblico britannico e il loro ruolo futuro da Sovrani... L'immagine ricorda molto la posa della coppia durante gli anni del fidanzamento, quando si stringeva in auto di ritorno dai party. Dopo il matrimonio Kate e William si sono fatti più discreti., ma la scelta di questa immagine vuol suggerire che provano ancora la stessa gioia a stare insieme, proprio come allora...Le mani strette insieme sono un importante segnale che indica la forza durevole della loro relazione. Kate sembra fare una dichiarazione ben precisa: non solo stringe la mano del marito, ma vi pone sopra la sua mano sinistra con un gesto di affermazione e possesso che esprime quanto ancora William sia prezioso per lei"

(Foto Getty Images)