Il comodo shopping natalizio della Regina Elisabetta

La scelta dei doni natalizi per ogni royal grande e piccolo, gli amici più intimi, i dignitari e i membri più importanti del suo staff inizia già nei primi mesi dell’estate, quando la Regina Elisabetta esamina l’elenco di oltre 600 destinatari stilato dal suo segretario privato.

Ma per la sovrana non si prevedono visite nei negozi, né sedute di shopping online. In un’intervista a Closer, Paul Burrell -famoso maggiordomo prima al servizio della regina e poi di Lady Diana- ha spiegato il modo di fare acquisti della regina: i negozi dotati di Royal Warranty, lo stampo di approvazione reale, le mandano cataloghi appositamente stampati e la filiale dei grandi magazzini John Lewis di Oxford Street a Londra allestisce in un angolo della residenza della sovrana una sorta di pop-up shop, un negozietto ad hoc. Quando Elisabetta è a Windsor, il negozietto a tempo viene allestito in una delle drawing room del castello, un salotto poco usato. La sovrana tende a farlo verso le dieci di sera: «Sceglie sempre doni molto pratici che possano essere usati, mai oggetti decorativi -spiega Burrell- piatti da picnic, per esempio, una tovaglia da tavola. O un paio di strofinacci».

(Foto Getty Images)