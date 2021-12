Royal family. Le 12 tradizioni natalizie che probabilmente non conosci

Come tutte le famiglie, anche la famiglia reale britannica ha una serie di tradizioni natalizie a cui è molto legata: da quelle più formali a quelle più ludiche. Ecco le meno note.

1. Le cartoline di Natale

La Sovrana in questo periodo invia molte cartoline di Natale. Visto il numero elevato, pare che la Regina abbia l'abitudine di cominciare a firmarle durante le vacanze estive che trascorre a Balmoral.

2. Il viaggio in treno per Sandringham Estate

Per trascorrere le vacanze natalizie a Sandringham Estate (a circa 100 miglia a nord di Londra), la Regina Elisabetta ogni anno si sposta in treno.

3. Alberi di Natale in Regalo

Oltre alle donazioni e agli eventi di beneficenza, ogni anno la Regina regala alberi di Natale a diverse chiese e scuole.

4. Cena della vigilia in cravatta nera

Secondo una tradizione, durante la cena della vigilia di Natale i membri della famiglia indosserebbero una cravatta nera.

5. Diversi alberi di Natale

Per una tradizione ereditata dalla bisnonna, la regina Vittoria, Elisabetta decora ogni anno tre abeti, e pare che siano i suoi pronipoti ad aiutarla.

6. Lo scambio dei regali

Secondo la tradizione, lo scambio dei regali per i Windsor avviene nel giorno della vigilia di Natale, subito dopo il momento del tè pomeridiano.

7. I giochi nel giorno di Natale

Secondo la tradizione, ogni anno, dopo il pranzo di Natale, la famiglia reale inglese si riunisce per giocare a sciarada.

(Credits photo: Getty)