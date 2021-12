Niente pranzo di Natale per la Regina Elisabetta

Da un lato c’è il Regno Unito, che sta reintroducendo norme restrittive per la nuova ondata di contagi, dall’altro la Regina Elisabetta che aveva confermato come il pranzo ufficiale di Natale nel castello di Windsor (fissato per il 21 dicembre) fosse fissato, con oltre 50 invitati.

Per Sua Maestà è sicuramente un Natale particolare, il primo senza il Principe Filippo morto qualche mese fa. Ecco perché l'idea di un pranzo natalizio avrebbe rallegrato la Sovrana. Ma, dopo una prima conferma, è arrivata la disdetta: niente banchetto reale per il 21 dicembre.

La Regina infatti ha deciso di annullare l'evento al quale erano attese anche Kate Middleton, Sophie di Wessex e Camilla Parker Bowles. E adesso chissà come si svolgerà il Natale dei Reali...

(foto Getty Images)