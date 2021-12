Jacques e Gabriella di Monaco: il nuovo impegno in attesa di mamma Charlene

Jacques e Gabriella di Monaco, i gemellini che hanno compiuto 7 anni il 10 dicembre, continuano a fare il loro “dovere”. Senza mamma Charlene. I piccoli Grimaldi hanno distribuito i doni di Natale ai loro coetanei. Assente papà Principe Alberto, con loro c’era un’affettuosa zia Principessa Stephanie. Quella dei regali di fine anno è una tradizione, per i sovrani monegaschi, già dai tempi della Principessa Grace.

Un anno fa, Charlene era presente: poi a marzo volò in Sudafrica, per il funerale del capotribù Zulu. È tornata 8 mesi dopo, bloccata da problemi di salute e interventi legati a un’infezione otorinolaringoiatrica. Ai primi di novembre è tornata a Monaco, per eclissarsi di nuovo dopo due giorni. «Mia moglie si sta riprendendo lentamente. Non è in pericolo di vita, non ha una malattia incurabile», ha detto Alberto II a People e a Paris Match. Di ufficiale restano gli sguardi di Jacqui e Bella. Mamma il 10 dicembre li ha abbracciati e festeggiati sui social, con un post a mezzo Instagram La sua risposta (“Sono con voi”) al loro “Mummy, we miss you”, sui cartelli mostrati sul balcone di Palazzo: il giorno della Festa nazionale.

