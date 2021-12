Lasciate il lavoro se non vi dà gioia: le parole del Principe Harry tra approvazione e polemiche

"Lasciate il lavoro se non vi dà gioia", ha affermato il Principe Harry. Perché il proprio benessere psicofisico è più importante. Il Principe ne ha parlato in un'intervista a Fast Company Magazine.

Si tratta di un tema molto caro a Harry, che da qualche tempo è anche impegnato con una start up dedicata al vivere in armonia con se stessi, BetterUp.

"Molte persone, ovunque nel mondo, sono rimaste bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia, e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questa è una cosa da celebrare", ha ricordato il Principe Harry "Siamo solo all'inizio del risveglio della salute mentale. Questo lavoro non è mai stato così importante perché le persone iniziano finalmente a prestare attenzione, e una grande componente di questa missione è creare consapevolezza e continuare a essere pionieri della conversazione".

Lasciare il lavoro in cui ci si sente intrappolati è stato anche quello che lo stesso Harry ha messo in pratica, lasciando Londra e tutti i suoi obblighi come membro della Royal Family. Le sue parole non hanno mancato però di suscitare polemiche, dal momento che non sempre per tutti è facile trovare facilmente un nuovo lavoro o mantenersi in attesa di trovare l'occupazione che dia la felicità.

