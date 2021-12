Kate Middleton e la guerra delle tv

Con un post su Instagram, Kate Middleton ha invitato tutti al "suo" concerto di Natale: appuntamento a Westminster, mercoledì 8 dicembre (ore 17 gmt). Gli Inglesi lo vedranno in diretta tv, su ITV, il canale a cui Kate e William hanno passato i diritti dell’evento prenatalizio più atteso del regno, rigorosamente charity. Lo scopo è sostenere e celebrare coloro che stanno combattendo per se stessi e per la comunità.

Nonostante la coproduzione con la BBC, la scelta di ITV rappresenta un contrattacco della Royal Family alla televisione pubblica. A quest’ultima era arrivata la richiesta dei Windsor di visionare il documentario "The Princes and the Press": due ore incentrate sui contrasti tra William e Harry, sulla gelosia di Kate Middleton e sul bullismo (verso i dipendenti) di Meghan Markle.

Finora l’accordo più o meno tacito era che la Royal Family (i suoi avvocati e consulenti) visionasse i programmi che la riguardavano: stavolta non è andata così. La prima parte del documentario, che copre gli anni dal 2012 al 2018 (l’entrata in scena dell’ex attrice americana) è andata in onda lunedì 22 novembre. La seconda il 29, con le rilevazioni sul bullismo di Meghan Markle (è subito intervenuta la sua legale). Il tutto, senza il placet di Buckingham Palace: di qui, il casus belli.

