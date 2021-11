Kate Middleton festeggerà il Natale 3 volte

Per il terzo anno consecutivo Harry e Meghan non torneranno in patria per il Natale. Ma quello reale sarà un Natale un po’ più triste soprattutto per l’assenza del Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Non sarà facile consolare la Regina Elisabetta. La sovrana novantacinquenne sta anche tribolando tra un acciacco e l’altro da qualche settimana.

Meno male che c’è Kate Middleton, Regina (per ora solo in senso lato) di pazienza e mediazioni. La Duchessa di Cambridge quest’anno festeggerà il Natale tre volte. La prima ad Anmer Hall, nella tenuta di campagna, dove lei, William e i figli hanno vissuto alcuni anni prima di tornare a Londra.

La seconda, più formale, a Sandringham, insieme alla Regina Elisabetta, al Principe Carlo, Camilla e altri membri della Royal Family, come i Wessex.

La terza, infine, a Bucklebury, nel Berkshire, a casa dei Middleton, spalla e porto sicuro per il Duca, la Duchessa e i piccoli George, Charlotte e Louis.

Su OK Magazine, l’esperto royal Duncan Lacorbe ha svelato che tipo di regali riceveranno i tre principini: “Doni non costosi” perché, secondo il giornalista, il Duca e la Duchessa di Cambridge “vogliono che i loro figli si sentano normali”…

(Foto Getty Images)