I gemellini Jacques e Gabriella studieranno in casa

Novità dal Principato di Monaco: i gemellini Jacques e Gabriella non frequenteranno più l'istituto provato al quale erano iscritti.

Il Principe Alberto, infatti, ha scelto l'homeschooling (lo studio in casa) per Jacques e Gabriella. "Una decisione", ha spiegato il Principe in un'intervista alla rivista francese Paris Match, "presa con la Principessa Charlène". I bambini avevano cominciato a frequentare le lezioni, solo all’inizio di settembre, nell'istituto privato François d’Assise-Nicolas Barré. Il primo giorno di scuola, però, la Principessa non aveva potuto essere presente, perdendo l’importante evento, perché non poteva viaggiare dal Sudafrica a causa della sua infezione otorinolaringoiatrica. Poi, una volta a Monaco, il ricovero in clinica.

"Mancano alla madre. Jaques e Gabriella la sostengono inviandole tanto amore. E, in questa situazione è più facile insegnare ai bambini direttamente a Palazzo", chiarisce il Principe Alberto, sottolineando anche, che "si tratta di una soluzione momentanea". E poi i gemellini non sono completamente soli durante le lezioni: "quattro loro compagni, due maschi e due femmine, con gli stessi maestri, si uniscono a loro come se fossero in classe", conferma il Principe e assicura: "Non appena potremo giudicare che la situazione sta migliorando, torneranno ad un insegnamento nomale".

(Foto Getty Images)