Natale con pochi doni per i figli di Kate Middleton

Natale al risparmio per i Duchi di Cambridge. Ma non per una questione di denaro. Kate Middleton e il Principe William semplicemente non intendono viziare i figli.

L'obiettivo è quello di impartire un'educazione senza eccessivi privilegi, per evitare sprechi e in nome della normalità. A dispetto delle possibilità economiche e della posizione sociale, Kate e William cercano di far vivere ai tre bambini un'infanzia il più possibile serena e lontana dai riflettori. E' così che, secondo quanto riportato dall'esperto della Famiglia reale inglese Duncan Larcombe al magazine OK!, George, Charlotte e Louis non saranno coperti di doni costosi. Anche ai parenti, i Duchi di Cambridge hanno messo un limite: non più di un regalo a persona, come del resto suggerisce l'etichetta di Palazzo.

Tuttavia, i royal baby prenderanno parte a tre cerimonie natalizie: una più intima e raccolta ad Anmer Hall nel Norfolk, dove tutta la famiglia di sangue blu ha trascorso la quarantena lo scorso anno; una più estesa e formale con la Regina Elisabetta a Sandringham, la residenza di campagna della casa reale, sempre nel Norfolk; e una terza con i parenti di Kate, i Middleton (location ancora ignota).

Quanto a Meghan Markle e Harry, non sono previsti voli di ritorno nel Regno Unito per il 25 dicembre. E in molti parlano di una Regina Elisabetta addolorata, al suo primo Natale senza il Principe consorte Filippo. "Quest’anno, più che mai, è incredibilmente importante per Sua Maestà essere circondata dai suoi cari" ,ha aggiunto un insider di Buckingham Palace.

(Foto Getty Images)