Il Natale della Regina Elisabetta sarà senza Meghan

Per Elisabetta II questo sarà il primo Natale senza il marito. Lo scorso, in una fase dura della pandemia, il pranzo della coppia reale fu a Windsor Castle, non nella tradizionale location di Sandringham. Una festività atipica, che forzò Sovrana e Principe consorte a trascorrere l’evento senza famiglia.

Stavolta non c’è Filippo e la Regina non vuol stare da sola. Con lei saranno presenti quasi tutti; solo i Duchi di Sussex hanno declinato l'invito. Del resto, con Harry e Meghan si sarebbe inevitabilmente presentato «l'elefante nella stanza» che nessuno avrebbe potuto ignorare.

La loro intervista da Oprah Winfrey è storia vecchia, ma i congiunti non possono dimenticarla. Non ci si può presentare alla porta con un: «Buon Natale, a proposito scusate se ho detto che siete razzisti e bulli davanti al mondo intero». Quest'anno a tavola ci saranno una nonna, una vedova, che non potrà riabbracciare il nipote; un padre e un fratello spezzati; una famiglia distrutta, per l'ennesima volta. Divisa di nuovo per un matrimonio, come nel più classico dei cliché. Quale sarà l'evoluzione dei rapporti tra i Sussex e i Windsor non possiamo saperlo. Dicono che il tempo possa medicare le ferite, e forse è vero, ma parliamo di anni che devono passare. Anni che non sempre è scontato che ci siano.

(Foto Getty Images)