I gemellini di Monaco e il cartello per mamma Charlene

La Principessa Charlene non ha potuto prender parte alla Festa Nazionale di Monaco.

Come aveva anticipato il Principe Alberto, nel corso di un'intervista a Monaco-Matin, la Principessa "Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel Principato, ma potremo farle visita molto presto. C'è stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo".

A salutare i sudditi dal balcone del Palais Princier c'era però il resto della Famiglia Principesca: le Principesse Stephanie e Carolina, con la prole, e Beatrice Borromeo con Pierre Casiraghi.

E c'erano anche i piccoli Jacques e Gabriella, con un messaggio dedicato alla Principessa Charlene: un cartello con la scritta: mamma ci manchi,

La Principessa, da parte sua, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video in cui la bandiera di Monaco sventola nel cielo blu.

Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

