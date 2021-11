Meghan mostra una nuova foto di Archie: nel pollaio

Nell’intervista di marzo a Oprah Winfrey, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle mostrarono il loro pollaio in giardino, costruito per far crescere il primogenito a contatto con le galline.

Stavolta Meghan si è seduta nel salotto di Ellen DeGeneres: il pollaio fa da sfondo a uno scatto di Archie. Da quando sono in California, i Sussex hanno rinunciato alle cartoline da reali, scegliendo di non mostrare i figli in occasione delle ricorrenze.

Meghan ha parlato di Halloween coi suoi bambini: Archie travestito da dinosauro, Lily da puzzola. L’intervista è stata spensierata fino a un certo punto. Poi l'ex attrice ha spostato l'attenzione sul suo sogno: la carriera politica. «Gli USA sono l’unico dei sei Paesi più ricchi senza un programma di congedo parentale per tutti. Io farò il possibile per assicurarlo». E se in Gran Bretagna il processo contro il Daily Mail si sta rivelando più complicato del previsto, tra bugie dichiarate e privacy violata, dall'altro lato dell'Oceano Meghan vuole giocare da protagonista.

