La Regina Elisabetta e quel commovente messaggio sul trascorrere del tempo

La Regina Elisabetta II di nuovo assente dopo aver trascorso già alcune settimane lontano dagli impegni ufficiali per problemi di salute.

La sovrana avrebbe dovuto partecipare al Sinodo generale, l'assemblea tenuta dalla Chiesa d'Inghilterra, ma i medici le hanno consigliato di stare ancora a riposo.

Al suo posto, il Principe Edoardo, al quale ha affidato un messaggio molto toccante. "Nessuno di noi può rallentare il passare del tempo, e mentre spesso ci concentriamo su tutto ciò che è cambiato negli anni trascorsi, molto rimane immutato, compreso il Vangelo di Cristo e i suoi insegnamenti".

E non manca anche un breve pensiero dedicato all'amato marito, il Principe Filippo scomparso nell'aprile del 2020.

Elisabetta lo ricorda così: "È difficile credere che siano passati più di 50 anni da quando io e il Principe Filippo abbiamo partecipato al primo incontro del Sinodo Generale".

È la prima volta in 51 anni che la regina, che è il capo della Chiesa anglicana, non presenzia al Sinodo che si tiene ogni cinque anni. Il Principe Edoardo, il figlio più giovane di Sua Maestà ha voluto sottolineare come nelle parole della madre si possa leggere il dolore per non aver potuto partecipare all'evento. Una rinuncia fatta con immenso rammarico.

Ma arriva un momento nella vita in cui tutti devono ammettere che stanno invecchiando. Con o senza sangue blu. La Regina ne è consapevole. Il suo messaggio lo testimonia.