Kate Middleton al posto della Regina: la foto che ha fatto il giro del mondo

Una serata speciale per la Royal Family, immortalata in una foto che ha fatto il giro del mondo.

Nel palco d’onore della Royal Albert Hall di Londra in prima fila spicca una elegantissima Kate Middleton. Siede al centro della scena là doveva normalmente c’era la Regina Elisabetta.

La duchessa di Cambridge ha al suo fianco il marito William e il Principe Carlo. Con il padre di suo marito c’è grande sintonia. Lo scatto lo testimonia. Molti si chiedono cosa si stessero dicendo.

L’evento al quale hanno partecipato è molto sentito. Si tratta del Festival of Remembrance, dedicato a tutti caduti nei conflitti. Una manifestazione con musiche, poesie, testimonianze, letture, organizzata annualmente dalla British Legion e voluta da re Giorgio V dal 1928. Lo scorso anno a causa della pandemia non fu celebrata. Quest’anno sì. Manca però la Sovrana 95enne, bloccata a Palazzo dai medici per motivi precauzionali dopo il ricovero in ospedale e le tre settimane di riposo prescritte. Che non sono bastate a rimetterla in piedi.

In settant’anni di regno Elisabetta II ha saltato l’atteso evento solo altre cinque volte. Tra i membri senior che hanno presenziato anche la Principessa Anna e il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence, il Principe Edoardo e la moglie Sophie di Wessex, oltre al Duca e alla Duchessa di Gloucester, al Duca di Kent e alla moglie Principessa Alexandra. Tra gli assenti illustri il Principe Harry e Meghan Markle.

(Foto Getty Images)