Il Principe Carlo diventerà Re? La spinosa domanda nel giorno del suo compleanno

Il Principe Carlo sarebbe un buon Sovrano per il regno Unito? E' la domanda che ci si inizia a porre con sempre maggiore insistenza, pensando al futuro della monarchia britannica. E c'è chi sostiene che addirittura con il Principe Carlo la monarchia avrà fine.

Il motivo principale? Pare che Carlo, nato il 14 novembre 1948, non sarebbe capace di traghettare la monarchia nel futuro. Non solo: secondo un sondaggio dello scorso ottobre del Mail On Sunday solo il 30% dei cittadini britannici vorrebbe vedere il Principe di Galles come Re. A essergli preferito è invece il figlio, il Principe William. Ma, oltre al fatto che a decidere la successione al trono è la legge, regolata dal Bill of Rights (1689), dall’Act of Settlement (1701), dalla Succession to the Crown Act (2013) e dal Common Law, lo stesso Carlo, che aspetta da anni e anni di diventare Re, non mollerebbe la Corona tanto facilmente.

Il suo Regno però non entusiasma gli esperti in materia reale. Secondo Clive Irving Carlo "guiderà la monarchia sull’orlo del baratro” perché “ama circondarsi di leccapiedi... ed è completamente inadatto, una figura settecentesca”. Per Norman Baker Carlo “non gode della stessa ammirazione e affetto” di cui è ricca la Regina. Sempre Clive Irving sostiene che anche la Regina Elisabetta nutre dei dubbi sul figlio maggiore: "è frustrata e perplessa dal primogenito. La verità è che la sovrana non ha mai capito davvero Carlo e ancora oggi è più affettuosa e comprensiva con il fratello minore, il principe Andrea”. E pare che Lady Diana aveva rivelato ai tempi che “sul trono dovrebbe salire William”.

