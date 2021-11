I gemellini Jacques e Gabriella di Monaco al luna park

Weekend di spensieratezza per il Principe Alberto di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella, ma anche all’insegna della "paura" e del "terrore", in nome di Halloween.

Il Principe ha scelto l'Europa Park di Friburgo, in Germania, pe regalare ai figlioletti un momento di serenità, nonostante la pioggia e l'assenza, per motivi di salute, di mamma Charlène, ancora in Sudafrica.

Insieme al papà, i bambini hanno assistito a una parata a tema Halloween, a cui sono seguiti tanti giochi e scatti ricordo. Il tutto, documentato in un breve video pubblicato sulla pagina Facebook del Principato di Monaco. "Nei prossimi giorni le scuole saranno chiuse e non volevo lasciarli a casa da soli, così, finché la loro mamma non sarà tornata a casa, me li porto dietro ovunque vada", aveva raccontato il Principe Alberto II a People.

C'è, però, anche un'altra ragione, spesso ribadita dal Principe: la necessità che i bambini si abituino a stare in mezzo alle persone e a viaggiare, pensando già ai ruoli di rappresentanza che un giorno saranno chiamati a ricoprire, ma non solo. Spiega il principe: "Sono in un'età in cui le cose da scoprire sono tante. E' favoloso avere questi ricordi con loro", memore di quando anche lui, da piccolo, viaggiava con i genitori. "Hanno iniziato a portarci presto con loro, ma quando andavano via, non sentivamo che fossero viaggi ufficiali. Sarebbero stati con noi nel tempo libero, c'era molto valore in questo".

Intanto, è cominciato il conto alla rovescia per il rientro della Principessa Charlène al Principato: il 19 novembre, giorno della Festa Nazionale, come annunciato dal Principe Alberto.

