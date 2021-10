Come sta davvero la Regina Elisabetta?

Un nuovo episodio alimenta i dubbi sulla salute di Elisabetta II: la regina non ha partecipato alla funzione domenicale alla All Saint Chapel di Windsor, appuntamento che la sovrana raramente ha mancato.

Il medico di Corte le ha imposto alcuni giorni di riposo, dopo il ricovero di una notte, per accertamenti. La stessa sovrana avrebbe preferito assentarsi, piuttosto che arrivare troppo affaticata al COP26, a Glasgow, dal 31 ottobre al 12 novembre.

Dalla morte del consorte, per lei 120 impegni ufficiali in 194 giorni. Tanti per chiunque: troppi, per una 95enne. Ma dopo la Megxit e le interviste al vetriolo a Oprah Winfrey, gli scandali che hanno visto coinvolto il figlio Andrew, e soprattutto la dipartita dell’adorato Filippo, è ancora viva e solida.

Tuttavia, gli anni ci sono: il ricovero per accertamenti della scorsa settimana, il bastone per camminare, il divieto di bere l’immancabile Martini serale e il riposo assoluto. Questo l’aveva già portata a rinunciare a una ‘due giorni’ in Irlanda del Nord.

Eppure, Elisabetta II ha rifiutato il premio Oldie of The Year, che ogni anno viene conferito ad anziani illustri: «Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi -la nota di Buckingham Palace- come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che possiate trovare un più degno destinatario».