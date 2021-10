Vacanze top secret per William, Kate e famiglia

Scuole chiuse nel Regno Unito e bambini a casa una settimana per il tradizionale half-term break, occasione imperdibile per organizzare un viaggio.

Non ci ha pensato due volte la duchessa di Cambridge, Kate Middleton paparazzata con il principe William e i loro tre figli George, Charlotte e Louis fuori dall’aeroporto di Heathrow prima di entrare per il check-in. Con loro anche la tata Maria Borrallo. L’allegra famiglia si è presenta con bagagli a mano e zainetti sulle spalle come una famiglia qualunque. È stato lo stesso principe a guidare fino allo scalo, con scorta al seguito.

La destinazione non è stata resa nota ma dagli abiti leggeri che indossavano, molte località possono essere escluse. Secondo i tabloid potrebbero essere volati ai Caraibi sull’isola di Mustique. Località molto amata dal futuro re e regina d’Inghilterra. Prima del Covid ci sono andati spesso. Da soli, ma anche con i genitori di Kate e la sorella Pippa Middleton.

Una vacanza che arriva dopo il ricovero in ospedale della sovrana Elisabetta II, trattenuta per una sola notte, a causa di accertamenti non meglio specificati. E per i britannici la loro partenza è un segnale che la Regina madre gode di buona salute.