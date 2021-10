La Regina Elisabetta rifiuta il premio da anziano dell'anno

"Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la Regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato".

Con questa motivazione contenuta in una lettera scritta e firmata da Tom Laing-Baker, suo segretario personale, la Regina Elisabetta ha rifiutato l'Oldie of the Year Award, il “premio al vecchietto dell’anno” assegnato dalla rivista britannica Oldie.

Dall’alto dei suoi 95 anni la proprietaria della corona inglese ha voluto dire in qualche modo la sua su un paio di notizie che sono circolate in queste settimane, ovvero l’utilizzo di un bastone in pubblico per camminare (è la prima volta) e il consiglio da parte dei medici di mettere uno stop agli alcolici, a cominciare dal suo amato Martini serale.

Curiosità: il premio rifiutato da Elisabetta è stato poi assegnato all’attrice Leslie Caron, che di anni ne ha 90. Cinque meno della Regina.

(foto Getty Images)