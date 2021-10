Meghan Markle: la sua vita diventa adesso materia scolastica

La tanto chiacchierata Meghan Markle, moglie del Principe Harry, diventerà materia di studio in un liceo londinese. La notizia è stata confermata dal preside del St. Dunstan’s College, Nicholas Hewlett.

Nelle lezioni saranno studiate soprattutto le difficoltà che la duchessa di Sussex, afroamericana di origine, ha vissuto dopo le nozze sia nella Famiglia Reale sia con i media britannici. L’iniziativa si ispira al movimento Black Lives Matter che da anni si batte contro il razzismo e i privilegi dei bianchi.

Nell’ultima intervista rilasciata a Oprah Winfrey, lo scorso marzo, la stessa Markle aveva raccontato di episodi di razzismo subiti a palazzo. E sono in molti a credere che l’attrice statunitense davvero non abbia goduto degli stessi vantaggi della cognata Kate Middleton, inglese doc. Di questo pensiero anche il dirigente scolastico Hewlett che spiega: “durante il corso di studio, rivolto a studenti che abbiano compiuto 13 anni, saranno analizzate le esperienze di Meghan con una particolare attenzione a tutte quelle micro aggressioni a sfondo razzista, che spesso non vengono riconosciute”.

Molto costosa la scuola dove si terranno le lezioni. Privata, ha una retta annuale che si aggira sui 20mila euro. Se Meghan parteciperà o meno a questo corso portando la sua esperienza live non è dato sapersi.

(Foto Getty Images)