La Principessa Charlene si fa sentire con un dolcissimo messaggio

Dopo settimane di paura e di silenzio, in seguito alla terza operazione in anestesia totale, la voce della principessa Charlène di Monaco irrompe sui social con un’intervista realizzata in Sudafrica (dove si trova ormai da tempo) e pubblicata sul suo profilo Instagram. Il primo pensiero, da donna e mamma, è andato ai gemelli Jacques e Gabriella, i due figli nati dal matrimonio con il Principe Alberto di Monaco. Lei li chiama, in modo dolce e delicato, con i soprannomi di sempre, Jacqui e Bella. "Mi mancano moltissimo" ha detto la principessa, "sono impaziente di rientrare a casa per rivederli". Una dichiarazione d'amore, che ha commosso i social, tanto che i commenti sotto il suo post con l’intervista, sono di supporto alla Principessa che è lontana dai suoi bambini.

Charlène ha così voluto rassicurare il mondo, sulle sue condizioni di salute. Lo fa dopo l’ennesimo intervento alla testa, l'8 ottobre. Il quarto dallo scorso maggio, quando è cominciata la sua odissea. E forse anche l'ultima. La Principessa, soffre di un’infezione all’apparato laringoiatra, a causa della quale è costretta a stare in Sudafrica.

Nell’intervista, Charlène non ha potuto non pensare anche alle altre mamme costrette a stare distanti dai propri bambini, precisando: "Hanno sicuramente dovuto provare la stessa cosa che ho provato io. Un dolore grandissimo, non solo per il fatto di dover affrontare una malattia lontano da casa, ma anche per avere visto i figli solo due volte in sei mesi. A giugno e ad agosto".

A sentire le dichiarazioni del Principe Alberto, il rientro a Monaco di Charlène potrebbe essere imminente. Anche in passato, però, il Sovrano del Principato aveva dato per certo il ritorno a casa della moglie, ma poi era stato smentito dai fatti.

