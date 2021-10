Adesso il Principe William è su tutte le furie: basta voli turistici nello spazio

In questo momento la priorità non è mandare il Capitano Kirk nello spazio, bensì salvare la Terra. Il Principe William critica la corsa al turismo spaziale in un’intervista rilasciata alla BBC in occasione dell’Earthshot Prize, la cui cerimonia di assegnazione è in programma domenica 17 ottobre.

“Per me sarebbe un disastro assoluto se George fosse seduto qui a parlare tra 30 anni ancora della stessa cosa, perché a quel punto sarà troppo tardi” dice il Duca di Cambridge, pensando non solo ai propri figli, ma ai giovani di tutto il mondo.

“La Terra è a un punto di svolta e dobbiamo affrontare una scelta netta” ha sottolineato il marito di Kate Middleton: “O continuiamo come stiamo facendo e danneggiamo irreparabilmente il nostro pianeta oppure rievochiamo il nostro potere unico come esseri umani e la nostra continua capacità di guidare, innovare e risolvere i problemi. Le persone possono ottenere grandi cose”.

E possono ottenere grandi… grandi cervelli come Jeff Bezos e altri imprenditori che, secondo l’erede al trono britannico, dovrebbero “concentrarsi a salvare la Terra piuttosto che sul turismo spaziale” e anzi riflettere sul costo del carbonio dei voli spaziali.