Beatrice di York presenta la figlia con un'immagine adorabile

Si chiama Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi la figlia della Principessa Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi. Un nome che è un evidente tributo alla regina Elisabetta.

La piccola è nata il 18 settembre e l’annuncio ufficiale si è fatto attendere… è arrivato dopo che la stampa britannica aveva rivelato che nonno Andrea aveva finalmente incontrato la nipote.

Nonno Andrea è il Duca di York, che nelle ultime settimane è tornato al centro dello scandalo Epstein, con nuove accuse ufficiali di abusi.

Il Principe, figlio prediletto della Regina Elisabetta, è riuscito a recarsi di nascosto al Royal Lodge di Windsor per conoscere la nipotina.

“Siamo deliziati di condividere con voi il nome di nostra figlia Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Stiamo tutti bene e Wolfie è il migliore dei fratelli”, ha twittato Beatrice. E il neo-papà, conte di origine italiana, su Instagram ha scritto: “Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. La nostra vita insieme è appena cominciata e non vedo l’ora di scoprire tutte le cose meravigliose che hai in serbo per noi”.

Per ora un ingresso nel mondo in “punta di piedi”: la dodicesima pronipote di bisnonna Elisabeth si è mostrata con due adorabili impronte…

