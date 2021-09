Kate e Camilla sul red carpet di No Time To Die. Ed è subito sfida reale...

Due coppie reali all’anteprima mondiale londinese della nuova pellicola di 007 "No Time To Die" alla Royal Albert Hall: il futuro Re d’Inghilterra Carlo con la moglie Camilla Parker-Bowles e il Principe William con Kate Middleton riuniti insieme per questo evento mondano.

E tutti gli occhi erano puntati non su James Bond alias Daniel Craig, alla sua ultima interpretazione, ma sulla Duchessa di Cambridge che ha scelto per l’occasione uno scintillante abito dorato, con uno splendido mantello come una vera diva di Hollywood. Più bella di una Regina.

Embed from Getty Images

Kate, che di solito sceglie outfit molto classici, ha letteralmente folgorato pubblico e fotografi. Per la cronaca Camilla, Duchessa di Cornovaglia ha invece indossato un abito celeste impreziosito da perline d'argento. Mentre i due Principi hanno optato per un classico smoking bianco e nero.

Questa è la terza volta che i Reali assistono alla premiere di un film di James Bond. La prima fu nel 2008, per "Quantum of Solace", la seconda nel 2015, per "Spectr"e. A fine proiezione si sono intrattenuti a chiacchierare con Daniel Craig. Ma l’erede al trono è l’unico che già conosceva di persona l’attore.

(foto Getty Images)