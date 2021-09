La dedica più bella per la figlia della Principessa Beatrice è questa!

La Principessa Beatrice è diventata mamma. E' nata infatti la sua primogenita, per la gioia del marito, Edoardo Mapelli Mozzi e di tutta la Royal Family.

L'arrivo della piccola (di cui ancora non si conosce il nome di battesimo) è stato salutato da numerose felicitazioni, ma la più affettuosa e toccante, davvero autentica, è quella della sorella della Principessa Beatrice, Eugenia.

Sulla sua pagina Instagram, la Principessa Eugenia (che sette mesi fa ha dato alla luce il piccolo August) ha infatti scritto: «Congratulazioni per il vostro nuovo angelo. Non vedo l’ora di incontrarla e sono molto fiera di voi. Ci divertiremo così tanto a vedere i nostri figli crescere» e poi, per la nipotina: «Ti amo già e dalle foto penso che tu sia semplicemente fantastica. Ci divertiremo tanto insieme. Zia Euge».

(Foto Getty Images)

