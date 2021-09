Harry e Meghan tra i 100 big mondiali. parola di Time

Ci sono il presidente Biden e la sua vice Kamala Harris, il leader cinese Xi Jinping, la cantante Billie Eilish, le attrici Kate Winslet e Scarlett Johansson. Presente anche il premier Draghi, alla sua terza “nomination” nonché unico italiano. Chiaramente non mancano Elon Musk e Jeff Bezos. Ma sono solo alcuni esempi.

Stiamo parlando del tradizionale elenco delle 100 personalità più influenti del mondo stilato ogni anno dalla prestigiosa rivista Time. Ci sono tutti i nomi finora citati e molti altri.

A spiccare c’è anche una coppia, anzi, probabilmente “la” coppia, quella più nota al mondo: Harry e Meghan, inserita all’inizio della lista per "aver dato una voce a chi non la ha attraverso la loro Fondazione Archewell".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

I duchi del Sussex vivono da oltre un anno in California e sembrano essere decisamente più popolari (e amati) negli Stati Uniti che non in patria, dove a remare contro di loro è l’astio della corte e della Regina Elisabetta.

Immancabili anche le polemiche social, che si sono immediatamente innescate sia per la loro presenza in quella lista che per l’immagine diffusa del magazine, dove i due sono in effetti un po’ troppo photoshoppati. Nulla di grave, comunque. Ma vallo a dire a chi non vede l’ora di “cinguettare”…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

(Foto Getty Images)